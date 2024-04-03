Рабочее место мужчины с синдромом Дауна отгородили ширмой в Новосибирске

Мама мужчины с синдромом Дауна рассказала об инциденте на его работе.

На своей странице в социальной сети “ВКонтакте” женщина из Новосибирска поделилась тем, что рабочее место ее сына, у которого синдром Дауна, решили отгородить ширмой.

По словам женщины, ее сын работает в кинотеатре “Синема” Центра креативных индустрий с 2019 года и ранее у него никогда не было проблем с коллективом — они всегда старались помочь ему. Но с появлением новой администрацией все изменилось.

После того как наставницу ее сына уволили, его перестали замечать и буквально отгородили от коллектива.

Женщина рассказала, что сын помимо основной работы старался делать и дополнительную, для этого ему надо было подниматься на второй этаж центра, но администрации это не нравилось.

Помимо этого, несмотря на новый ремонт и мебель, сотрудники центра решили отгородить рабочее место мужчины с синдромом Дауна обычной ширмой по неизвестным причинам.

Тогда женщина не выдержала такого отношения к ее сыну и обратилась в Министерство культуры Новосибирской области, в прокуратуру и к заместителю губернатора региона.