Родительская суббота Великого поста 13 апреля 2024: что категорически запрещено делать

Поминальные родительские субботы в период Великого поста отличаются от подобных календарных дат строгостью особых запретов.

Даты таких суббот перемещаются по Церковному календарю, так как «привязаны» к датам православных торжеств. К примеру, весенний родительский день зависит от даты празднования великого праздника Благовещение, которое в 2024 году выпало на 7 апреля. Соответственно в апреле текущего года поминальная суббота четвёртой седмицы Великого поста назначена на 13 число этого месяца (предыдущая выпала на 30 марта).

Обязательным и богоугодным деянием в эту субботу, как и весь период поста, будет визит в храм: накануне вечером – первая панихида, утром – заупокойная Литургия и вторая панихида. Многие верующие в эту субботу ставят свечи за упокой и заказывают молебен за своих родных умерших.

Присутствуя на таких церковных мероприятиях и искренне молясь, можно проявить заботу об усопших. Также к добрым делам этого дня и всего периода поста относится милостыня нуждающимся, накормить бездомных животных, раздать поминальные продукты малоимущим семьям (конфеты, хлеб, крупы, яблоки, подсолнечное масло и другие продукты оставляют на специальном столике — кануне в любом православном храме). После этого нужно посетить могилы своих родных, а дома накрыть особый поминальный обед.

Поскольку апрельская родительская суббота выпадает на период поста (с 18 марта по 4 мая 2024 года), то её принято называть Великопостной. Есть у такого дня и особые запреты, учитывающие пищевые ограничения этого периода Церковного календаря.

Так, в основе традиционного поминального обеда в кругу семьи 13-го апреля должны быть исключительно крупы, овощи, фрукты, сладости и чай. А вот мясо, молоко и рыба по-прежнему остаются под строгим запретом до окончания Великого поста.

Также запрещено в Великопостную субботу веселится, проводить праздники (венчаться), слушать музыку и танцевать.