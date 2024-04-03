Россиянам обещают проиндексировать пенсию на 30%

Жители России могут увеличить размер будущей пенсии, выбирая отсрочку выхода на нее.

Данный метод увеличивает базовую пенсионную сумму и общее количество пенсионных баллов за счет накопления дополнительных коэффициентов.

Система работает так, что за каждый дополнительный год работы фиксированная часть пенсии увеличивается за счет премиальных коэффициентов. Например, за один год отсрочки — на 5,6%, за два — на 12%, за четыре — на 27%.

Если пенсионер временно откажется от выплат на период не менее одного года и останется в рабочем статусе, к пенсионным начислениям будут применены повышающие коэффициенты.

Напомним, что в России могут проиндексировать пенсию неработающим пенсионерам.