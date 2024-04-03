С 4 апреля в Новосибирске начнется масштабный ямочный ремонт

В Новосибирске начнется масштабный ремонт дорог.

Как сообщил начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов на пресс-конференции в ТАСС, с 4 апреля в городе начнется масштабный ямочный ремонт. Он уточнил, что уже закуплены все необходимые материалы, а также проведены конкурсные процедуры.

По его словам, начать ремонт раньше было нельзя, так как для того, чтобы провести качественные дорожные работы, необходима хорошая погода.

Так, в рамках проекта БКД планируют отремонтировать 14 объектов общей протяженностью более 19 километров.

На ремонт дорог было выделено 2,3 миллиардов рублей. Еще 1 миллиард планируют получить в ближайшее время из областного бюджета.

Напомним, что новосибирцы пожаловались на плохое состояние улицы Мира.