Спасение от суицида, медведь в бору, банды цыганок: главное в Новосибирске 3 апреля

Самые интересные события 3 апреля Сиб.фм собрал в очередной дневной дайджест.

На Димитровском мосту в Новосибирске 19-летний парень пытался свести счеты с жизнью. На место оперативно приехали росгвардейцы. Молодого человека удалось увести на безопасное расстояние и передать врачам.

В Заельцовском бору мужчина выгуливал своего пса и «увидел медведя», о чем сообщил в экстренные службы. Территорию оцепили, обследовали, но следов хищника не нашли. Специалисты считают, что сибиряк мог принять за животное человека.

Еще один кандидат отказался от участия в выборах на пост мэра Новосибирска. На сайте Горсовета появилась информация о том, что глава группы компаний «Химметалл» Евгений Гаврилов решил не участвовать в конкурсе.

Жители улицы Потылицына жалуются на банду цыганок, предводительница которой — пожилая женщина, получившая прозвище «бабка-рецидивист» — ранее ее привлекали к уголовной ответственности. Как говорят очевидцы, цыганки выманивают у людей деньги.

В Ленинском районе на улице Спортивной нашли «ЗИЛ», из которого незаконно продавали топливо. Автомобиль переоборудован под мобильную заправку. В отношении продавца возбудили дело о торговле в неустановленном месте.