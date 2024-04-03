Стало известно, кто в Новосибирске поджег магазины с военной формой

В Новосибирске поймали тех, кто поджег магазины с военной формой.

По данным Infopro54, сотрудники МВД И ФСБ Новосибирской области задержали жителей Бердска, которые подожгли два магазина с военной формой. Обвиняемые были в возрасте от 19 до 26 лет.

В результате чего в отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье “умышленное уничтожение чужого имущества”.

Напомним, что ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов сообщил о том, что ночью в городе неизвестные пытались поджечь два магазина для военнослужащих.