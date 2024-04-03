Стоимость строительства Восточного обхода Новосибирска увеличилась на 537 миллионов рублей

На 537 миллионов рублей выросла стоимость строительства Восточного обхода Новосибирска.

Восточный обход — это дорога, которая должна соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом. Ее протяженности составляет 80 километров.

Стоимость строительства дороги, которое проходит в четыре этапа, выросла на 537,5 миллионов рублей. Данные средства были выделены из федерального бюджета.

Стоимость реализации первого этапа дороги более 13 миллиардов рублей. Она выросла из-за увлечения стоимости на строительные ресурсы.

Работы планируют закончить до конца 2024 года на пересечении дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, трех мостах и основном ходе трассы. Помимо этого, продолжатся строительно-монтажные работы на эстакадной части с мостом через реку Иня.

На 2026 год запланирован ввод в эксплуатацию первого этапа Восточного обхода.