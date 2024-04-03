Таджикистанец оскорблял военнослужащих России в Новосибирске

В Новосибирске арестовали мигранта, который оскорблял военных и осуждал СВО.

В Новосибирске Калининский районный суд арестовал таджика Далержона Арчилова, который оскорблял военнослужащих РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Арчилов с 2022 по 2024 года в торговых центрах города публично сообщал недостоверную информацию о СВО, а также оскорблял солдат, женщин и президента России. На него завели уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды) и п. «б» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Мигрант приехал из Таджикистана в Россию в 2012 года, в 2021 году получил ВНЖ, а через три года подал заявление на гражданство. Выяснилось, что его жена и дети живут в России незаконно.

Суд отправил его в СИЗО до 1 июня на время следствия.