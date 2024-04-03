сегодня
03 апреля, 22:05
пробки
2/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.38 | eur 99.42
сегодня
03 апреля, 22:05
пробки
2/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.38 | eur 99.42
сегодня 20:46
общество

Террорист Мирзоев*, живший в Новосибирске, собирался вернуться в Таджикистан

Фото: скриншот из видео

Он говорил, что 24 или 25 марта вернется домой.

Обвиняемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев* планировал вернуться в Таджикистан 24–25 марта. Об этом сообщил его отец Барот Мирзоев агентству «РИА Новости».

По словам отца, Далерджон* регулярно звонил из России, долго разговаривал с родственниками и отправлял деньги.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник», когда вооруженные террористы устроили стрельбу и пожар. По последним данным, пострадали 551 человек, 144 из них погибли.

Далерджон Мирзоев* — признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом в России.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в