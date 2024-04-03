«Туристы едут за эмоциями»: звезда КВН Сангаджи Тарбаев рассказал об уникальности достопримечательностей Новосибирска

Знаменитый телеведущий, капитан легендарной команды КВН «Сборная РУДН», а также председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал в эксклюзивном интервью Сиб.фм о перестройке отрасли, привлекательности регионов и развитии гостиничного бизнеса.

— Сангаджи Андреевич, вы возглавляете комитет Госдумы по туризму и помогаете решать вопросы отрасли. Какие наболевшие темы чаще всего обсуждаются и каковы возможные варианты их решения?

— Туризм прямо или косвенно затрагивает 52 отрасли экономики. Поэтому в повестку заседаний комитета попадают вопросы самого разного толка, как глобальные, так и частные. Основная работа депутатов заключается в том, чтобы законодательство не отставало от развития общественных отношений. Поэтому одной из таких задача является появление нового закона о туризме в связи с тем, что изменилась сама структура отрасли. Произошла перенастройка с выездного туризма на внутренний, изменились взаимоотношения между участниками рынка, появились новые игроки – например, туристические агрегаторы, и новые вызовы – например, обеспечение безопасности туризма на всех уровнях.

Выносимые на заседания комитета по туризму вопросы становятся стартом для разработки новых законопроектов или ложатся в основу рекомендаций Правительству РФ по выработке новых подзаконных актов.

— Как перестроилась туристическая отрасль России после событий февраля 2022 года? Насколько этот процесс был болезненным для туроператоров? Какие сейчас вызовы стоят перед отраслью и как их можно решить?

— Перенастройка туризма с внешнего на внутренний началась раньше, еще во время пандемии. Внутренний туризм от этого только выиграл – россияне стали открывать для себя собственную страну и количество поездок по России растет год от года. К 2030 году мы должны достичь показателя в 140 млн поездок и думаю, это вполне реально, так как только за 2023 год россияне совершили 78 млн путешествий по стране.

Что касается выездного и въездного туризма, то отрасль сталкивается с последствиями двух событий: закрытием пространства и отсечением платежных карт российских банков от обслуживания мировыми банковскими системами.

Если первую проблему решил «разворот на восток» и изменение предложений, в том числе за счет новых направлений, то вопрос с платежами для наших туристов и иностранных гостей остается открытым. Туроператоры работают сейчас по стопроцентной предоплате, предлагая схемы с резервированием средств перед выездом ради возможности заказа и оплаты части услуг заграничными отелями, что, увы, не может не отразиться на конечной цене турпродуктов.

Для расчетов иностранных туристов в России Минэкономразвития разработало так называемую «карту туриста» — электронную или пластиковую платежную карту системы «МИР», которую можно будет получить вместе с покупкой тура и Россию и которая позволила бы осуществлять безналичные расчеты на территории РФ.

— Расскажите о туристической привлекательности регионов России. Как на этом фоне выглядит Новосибирская область? Какие сильные стороны есть в этом плане у региона?

— О туристической привлекательности российских регионов можно говорить долго. Не секрет, что у нас есть регионы-флагманы, в первую очередь это южные, предоставляющие пляжный или санаторно-курортный отдых. Им на недостаток туристов жаловаться не приходится, ведь примерно половина россиян предпочитает отдых на море. В то же время другая половина готова отправляться в научно-познавательные поездки или за уникальными природными достопримечательностями, явлениями, эмоциями. В этом, как мне кажется, и заключается потенциал таких регионов, как Новосибирская область.





Кроме того, Новосибирск – один из самых значимых городов Сибири, третий по численности город России. Учитывая тенденции современной геополитики и укрепления международных связей со странами Азии, у Новосибирска огромный потенциал для превращения в центр научно-делового туризма и полноценный транспортный хаб, что уже происходит, учитывая количество проводимых здесь мероприятий. Этот город поразил меня красотой достопримечательностей – архитектурных и природных.

— Какая работа ведется в сфере разработки туристических маршрутов и повышения их доступности? Может ли сегодня среднестатистический житель страны позволить себе отдых в Сочи или других уголках страны?

— Этой теме были посвящены и последнее послание Президента РФ Федеральному Собранию, и совещание по вопросам развития юга России и Приазовья. Процитирую главу государства: «Нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан могли отдохнуть в России по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта». Задача поставлена, мы работаем над ней не первый год.

Отдых в России возможен для людей с разным уровнем доходов и 78 млн поездок по стране лишь подтверждают это.

— Как Вы можете оценить подготовку кадров для туристической отрасли? Насколько качественно построены в этом плане образовательные программы? Легко ли вчерашним выпускникам найти работу по профилю?

— Дефицит кадров в туризме – та тема, которую я неизменно поднимаю на каждом крупном мероприятии с участниками туристического рынка. Потребность в специалистах туристической отрасли самого разного профиля – от линейного персонала до топ-менеджмента, оценивается примерно 400 тысяч человек.

Проблема нехватки кадров существует сразу в нескольких плоскостях: во-первых, в туризме до сих пор нет отраслевой рамки как перечня профессиональных стандартов. А это, в свою очередь, является препятствием в формировании новых образовательных стандартов для туристических специальностей в вузах. «Туристические» профессии есть, но их не так много, как на самом деле и не так много профильных вузов. Безусловно, во многих экономических вузах есть направление «туризм и сервис», но нам хотелось бы привязать подготовку кадров к запросам рынка. Чтобы молодые люди, получив высшее образование, видели реальную перспективу трудоустройства. Взаимодействие образовательных учреждений с предприятиями в сфере туризма позволила бы постепенно решить проблему с кадрами, адаптировав подготовку к запросам отрасли.

Во-вторых, несмотря на всестороннюю поддержку туризма со стороны государства, туристические профессии не столь популярны. То есть студент может получить высшее образование, но при этом не остаться в профессии, а начать строить карьеру в иной сфере. Таким образом задачей становится еще и удержание перспективных кадров в туризме. Если потребность в линейном персонале можно решить «точечно» за счет привлечения новой рабочей силы, то с топ-менеджментом так не получится. Такие кадры надо пестовать. Мы должны обеспечить молодым людям возможность с уверенностью смотреть в будущее.

Плюс туризма в том, что он охватывает множество смежных отраслей и профессий – мы с этого начали. В этой связи в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и входящего в его состав третьего Федерального проекта «По совершенствованию управления в сфере туризма» в прошлом году было создано три образовательных центра, разрабатывающих программы дополнительного профессионального образования для специалистов с высшим образованием. Работа на этом направлении продвигается весьма успешно, в прошлом году уже центры выпустили несколько сот специалистов.

— Насколько развит гостиничный бизнес в туристических точках страны? Легко ли найти место для проживания в пиковый сезон? Какая работа ведется в плане повышения доступности гостиниц для туристов?

— Сейчас спрос на внутренний туризм обгоняет предложение. Поэтому курорты действительно сталкиваются с нехваткой мест в горячий сезон. Расширения средств размещения охватывается федеральным проектом «Развитие туристической инфраструктуры», входящим в состав нацпроекта по туризму. Отдельно стоит отметить и программу строительства модульных некапитальных средств размещения, которой, например, активно пользуется Кузбасс при расширении курорта «Шерегеш».

Ведется работа по легализации имеющихся средств размещения, например, гостевых домов. Мы считаем необходимым вывести этот сегмент рынка «из тени» для получения более объективной картины по имеющимся возможностям размещения людей. Над этим активно работают депутаты комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

— Какие меры предпринимаются для защиты туристов от недобросовестных поставщиков услуг?

Здесь, пожалуй, стоит сказать в общем – что сейчас ведется полномасштабная работа по «оцифровке» туристической отрасли. В Госдуме обсуждается вопрос о необходимости законодательного закрепления и регулирования деятельности информационных агрегаторов. Один из пунктов — обозначение меры ответственности за размещение недостоверной информации о туристических продуктах и туристических услугах. Мы должны разграничить ответственность владельцев агрегаторов и иных лиц, имеющих возможность размещать подобную информацию. Ранее принятые изменения действующего закона о туризме вменили туроператорам обязанность вносить сведения о всех реализованных турпродуктах в Единую информационную систему электронных путевок (ЕИС ЭП). В настоящее время эта мера охватывает только выездные туры, но с 1 сентября 2024 года в систему должны будут вноситься сведения и о внутренних поездках.

Также Правительство РФ планирует ввести новую систему классификации большинства средств размещения, что позволит гарантировать туристам получение более полной информации о качестве оказываемых услуг.

— Каковы перспективы развития туристической отрасли России? Какие есть точки роста?





— Ежегодно из федерального бюджета выделяется около 50 млрд рублей на развитие туризма и туристической инфраструктуры. В послании Президента РФ Федеральному Собранию было заявлено о создании всесезонных морских курортов в рамках проекта «Пять морей». Одновременно с этим активно развиваются российские горнолыжные курорты, в том числе при участии крупных государственных и частных компаний – достаточно упомянуть «Белокуриху», «Шерегеш», «Манжерок», «Розу Хутор», «Архыз» и др.

Ведется работа по совершенствованию законодательного регулирования в сфере туризма, в том числе, в сфере сельского, медицинского, автомобильного туризма. Идет процесс трансформации туристического рынка, требующий соответствующей адаптации законодательства.

Все эти направления нуждаются в создании транспортной и иной инфраструктуры и соответствующей кадрового обеспечения. Туризм становится важной частью российской экономики, более того, ее связующей частью. В этом ключе планку в 5% ВВП, поставленную Президентом РФ для туризма, я считаю достижимой.