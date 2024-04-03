В Новосибирске друзья рассказали о гибели 17-летнего парня

Друзья погибшего десятиклассника в Новосибирске заявили, что он дружил со школьным психологом.

Тело 17-летнего подростка было обнаружено под окнами 25-этажного дома в микрорайоне ОбьГЭС в Новосибирске. Информация о происшествии появилась 2 апреля. Изначально в социальных сетях появилось утверждение о том, что юноша покончил с собой из-за девушки, однако его друзья не верят в эту версию. Они считают, что Александр (имя изменено) не мог бы совершить такой поступок, так как всегда был жизнерадостным и увлекался игрой на гитаре.

Еще одна знакомая Александра отметила, что он был близок со школьным психологом, которая даже приходила к нему на день рождения.

Она утверждает, что что между ними было что-то большее, чем просто учитель и ученик.