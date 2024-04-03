В Новосибирске еще два претендента на пост мэра отозвали заявки с конкурса

Еще два кандидата передумали баллотироваться на пост мэра Новосибирска.

На сайте городского Совета депутатов появилась информация о том, что еще два претендента на пост мэра Новосибирска отказались от своего участия.

По данным сайта, передумали баллотироваться на пост мэра заместитель министра промышленности и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин и помощник депутата Заксобрания региона, экс-депутат горсовета, председатель правления регионального отделения партии пенсионеров в регионе Эдуард Кожемякин.

Напомним, что кандидат на пост мэра Новосибирска Ачигечев выпустил музыкальный клип о выборах.