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общество

В Новосибирске еще два претендента на пост мэра отозвали заявки с конкурса

Фото: Сиб.фм

Еще два кандидата передумали баллотироваться на пост мэра Новосибирска.

На сайте городского Совета депутатов появилась информация о том, что еще два претендента на пост мэра Новосибирска отказались от своего участия.

По данным сайта, передумали баллотироваться на пост мэра заместитель министра промышленности и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин и помощник депутата Заксобрания региона, экс-депутат горсовета, председатель правления регионального отделения партии пенсионеров в регионе Эдуард Кожемякин.

Напомним, что кандидат на пост мэра Новосибирска Ачигечев выпустил музыкальный клип о выборах.

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Валерия Митрохина
Журналист

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