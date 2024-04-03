В Новосибирске хотят построить лыжную базу

В Новосибирске планируют построить лыжную базу на улице Лаврова.
Как рассказал Александр Козлов, депутат Заксобрания Новосибирской области, в Первомайском районе города построят лыжную базу. Она будет находиться на улице Лаврова.
По его словам, проект базы уже готов, земельные вопросы решены. Также в данный момент определено финансирование на выполнение работ.
В проект входит создание раздевалки, туалетов, душевых, небольшой бани, помещений для хранения лыж, а также трасса в 5 километров.
Напомним, что в Новосибирске ускорят расконсервацию дождеприемников.