В Новосибирске появится памятник ректору НЭТИ

Памятник легендарному ректору НЭТИ поставят в Новосибирске.

Почетному гражданину Новосибирска, профессору Георгию Павловичу Лыщинскому будет установлен памятник к 75-летию Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В начале марта 2024 года проект был согласован художественным советом мэрии Новосибирска под председательством главного архитектора Александра Ложкина.

«На памятнике профессор Лыщинский предстанет с книгой в руке, с развевающимся на ветру шарфом и полами пальто. Георгий Павлович был очень энергичный, коммуникабельный, умело и толково работал со студентами и преподавателями, всё у него получалось», — рассказал директор Ассоциации выпускников НГТУ НЭТИ Владимир Пономарев.

Уточняется, что памятник появится осенью 2025 года на участке между проспектом Карла Маркса и улицей Блюхера.

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