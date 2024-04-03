В Новосибирске рассказали, почему разрушили дороги в апреле

Ямочный ремонт стартует в городе 4 апреля.

Начальник городского управления автодорог Новосибирска Сергей Эпов сообщил на пресс-конференции о проблемах с автодорогами из-за перепадов температур.

По его словам, увеличившееся количество переходов через ноль привело к полному разрушению покрытия дорог. Ямочный ремонт начнется в городе 4 апреля, когда погодные условия станут благоприятными для работы подрядчиков.

Особое внимание уделят дорогам общественного транспорта. Первую часть работ планируют завершить до 1 мая.

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