сегодня
03 апреля, 17:27
пробки
6/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.52 | eur 99.41
сегодня
03 апреля, 17:27
пробки
6/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.52 | eur 99.41
сегодня 16:20
общество

В Новосибирске рассказали, почему разрушили дороги в апреле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Ямочный ремонт стартует в городе 4 апреля.

Начальник городского управления автодорог Новосибирска Сергей Эпов сообщил на пресс-конференции о проблемах с автодорогами из-за перепадов температур.

По его словам, увеличившееся количество переходов через ноль привело к полному разрушению покрытия дорог. Ямочный ремонт начнется в городе 4 апреля, когда погодные условия станут благоприятными для работы подрядчиков.

Особое внимание уделят дорогам общественного транспорта. Первую часть работ планируют завершить до 1 мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Андрей Травников назвал строительство гостиниц в регионе приоритетной задачей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в