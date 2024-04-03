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общество

В Новосибирске росгвардейцы спасли парня от попытки суицида на Димитровском мосту

Фото: 54.rosguard.gov.ru

Сотрудники Росгвардии спасли молодого парня от попытки суицида.

3 апреля сотрудникам Росгвардии поступила информация о том, что на Димитровском мосту в Новосибирске находится 19-летний молодой человек и, предположительно, хочет прыгнуть вниз.

Бойцы оперативно прибыли на место происшествия. Парень в тот момент уже перелез через перила. Поэтому сотрудники Росгвардии отвлекли его, а затем быстрым рывком перетащили через парапет и увели на безопасное расстояние.

Они провели с ним беседу и передали врачам.

Напомним, что спасатели Новосибирска помогли мужчине, который сломал ногу на ЖД перроне.



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Нина Раневская
Журналист

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