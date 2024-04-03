В Новосибирске сдадут в аренду здание культурного наследия «Доходный дом»

В Новосибирске планируют сдать часть здания «Доходного дома» в аренду.

В Новосибирске часть «Доходного дома» на улице Чаплыгина, 53, мэрия города планирует сдать в аренду на 11 месяцев. Информация об этом появилась на сайте ГисТорги, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Здание 1917 года постройки входит в культурное наследие регионального значения, а также включено в государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Сейчас ведется прием заявок на аренду помещения, площадью 137 квадратных метров. Арендная плата 128,5 тысяч рублей в месяц. Судя по опубликованным фотография, предыдущий арендатор сдавал помещения под банкеты.

Помещение можно использовать под любые цели, не противоречащие законодательству. По архивным сведениям, участок, на котором был построен дом, предположительно, принадлежал Евламии Дудихиной.

Несмотря на то, что «Доходный дом» является памятником архитектуры, власти сдают часть помещений под частный бизнес, которые вывешивают свою рекламу на фасад исторического здания.