В Новосибирске ускорят расконсервацию дождеприемников

Увеличить темпы расконсервации ливнёвок для предотвращения подтопления улиц города – такое поручение дал исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов на аппаратном совещании с главами районных администраций и руководителями подразделений мэрии.

«На сегодня расконсервировано 1600 дождеприемников, но нужно еще два раза по столько сделать, чтобы исключить подтопление улично-дорожной сети. За эту неделю необходимо нарастить темпы и промывки, и открытия дождеприемников, достичь тех показателей, которые на сегодняшний день соответствуют погодным условиям. Это касается всех дорожно-эксплуатационных учреждений, подведомственных департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии или районам, – подчеркнул исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов. – Также необходимо в полном объеме контролировать работу управляющих компаний, чтобы ливнёвки были подготовлены своевременно».

По данным заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальника управления автомобильных дорог Сергея Эпова, на сегодня расконсервировано 1620 дождеприёмных колодцев.

Также продолжается уборка улично-дорожной сети от грязи и противогололёдных материалов, оставшихся после зимы. С тротуаров и лотковой части дорог за минувшую неделю вывезено около 135 тонн смёта и грязи. Подготовлены шампуни и пылеподавляющие материалы для обработки улиц.

Продолжается перевод коммунальной техники для работы в летнем режиме. На сегодня переоборудовано 30 % парка.