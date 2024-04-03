В Новосибирске ЗАГС рассказал про самые необычные имена детей в марте 2024 года

В ЗАГСе Новосибирской области назвали самые редкие и необычные имена детей в марте.

По данным ЗАГС Новосибирской области с начала 2024 года в регионе родилось 3 128 малышей. В марте на свет появилось 1982 ребенка.

Самыми распространенными именами для мальчиков стали: Иван, Тимофей, Александр, Михаил, Марк, Илья, а для девочек чаще выбирали имена — Анна, Мария, Дарья, Ева, Варвара, Виктория, София.

Реже всего мальчикам давали имена: Авдей, Добромир, Елизар, Кристал, Лука, Прокопий, а девочек — Аврора, Анфиса, Александрина, Ликерия, Пелагея, Серафима.



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