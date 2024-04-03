сегодня
03 апреля, 15:53
пробки
4/10
погода
+5°C
курсы валют
usd 92.52 | eur 99.41
сегодня
03 апреля, 15:53
пробки
4/10
погода
+5°C
курсы валют
usd 92.52 | eur 99.41
сегодня 14:17
общество

В Новосибирске ЗАГС рассказал про самые необычные имена детей в марте 2024 года

Фото: Артем Пирогов / Сиб.фм

В ЗАГСе Новосибирской области назвали самые редкие и необычные имена детей в марте.

По данным ЗАГС Новосибирской области с начала 2024 года в регионе родилось 3 128 малышей. В марте на свет появилось 1982 ребенка.

Самыми распространенными именами для мальчиков стали: Иван, Тимофей, Александр, Михаил, Марк, Илья, а для девочек чаще выбирали имена — Анна, Мария, Дарья, Ева, Варвара, Виктория, София.

Реже всего мальчикам давали имена: Авдей, Добромир, Елизар, Кристал, Лука, Прокопий, а девочек — Аврора, Анфиса, Александрина, Ликерия, Пелагея, Серафима.

Напомним, что звезда КВН Сангаджи Тарбаев рассказал об уникальности природы Новосибирска.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в