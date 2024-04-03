В Новосибирской области подрывают лед из-за риска затопления

Спасателей отправили в южные районы региона.

МЧС Новосибирской области провело подрыв льда в Новосибирском районе 3 апреля в связи с риском затопления домов и дачных участков в прибрежной зоне из-за блокировки воды льдом.

Планируется проведение подрывов льда также на реке Карасук. По данным синоптиков, с 4 по 7 апреля ожидается вскрытие водоема в районе села Черновка, что может привести к образованию затора льда и увеличению уровня воды до критических отметок.

Спасатели направлены в южные районы региона для предотвращения возможных затоплений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ветеран Афганистана без документов обратился за помощью к Путину.