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общество

В Сочи ищут готовых взять в самолет до Новосибирска приютскую собаку

Фото: Telegram aeroaer

В аэропорте Сочи ищут людей, готовых поучаствовать в добром деле — помочь доставить в Новосибирск собаку Фанту из приюта.

Недавно в южном городе прошел Всероссийский фестиваль молодежи, участники которого посещали разные объекты, в том числе и приют для бездомных животных «Поводог». Одна из девушек, вернувшись в Новосибирскую область, поняла, что хочет забрать Фанту домой.

Помощь в доставке собаки в Новосибирск окажет аэропорт Сочи совместно с работниками приюта и авиакомпании S7. Они берут на себя все расходы, добровольцу только нужно присматривать за животным и передать в руки новой хозяйке.

Ранее мы рассказывали, как жители Новосибирска забрали пять собак из приюта Академгородка.

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Галина Чебыкина
Журналист

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