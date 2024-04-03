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общество проиcшествия

В Заельцовском бору Новосибирска не нашли медведя

Фото: сгенерировано нейросетью

В Новосибирске специалисты не нашли следов медведя в Заельцовском бору.

В Заельцовском бору Новосибирска не нашли медведя, а также его следов. Об этом сообщил министр Министерства природы области Евгений Шестернин.

«Следов медведя в Заельцовском бору нет. На деревьях тоже. Как и рядом», — написал он в своем telegram-канале.

Шестернин предположил, что очевидец мог перепутать медведя с человеком.

«Все же пусть лучше блики весеннего солнца игриво и шуточно исказят силуэт человека в медвежий, чем голодное медвежье затмение навсегда исказит контуры человека», — отметил министр.

Напомним, после появления информации о медведе в бору, специалисты Минприроды оцепили территории. О животном сообщил очевидец, когда прогуливался со своей собакой.

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Дамир Трубников

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