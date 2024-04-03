Выдачи ипотеки в России в марте выросли в 1,5 раза

По оценке ВТБ, в марте выдачи ипотеки в России достигли 500 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата февраля, но примерно на 10% ниже, чем годом ранее. Всего по итогам первого квартала заемщики получили на покупку недвижимости порядка 1,1 трлн рублей, что почти на 13% меньше, чем за первые три месяца 2023 года.

Как сообщила пресс-служба кредитной организации, в самом банке в марте ипотеку оформили свыше 31,5 тысячи клиентов, а общая сумма сделок превысила 160 млрд рублей. Это более чем в три раза по объему и количеству превосходит результат предыдущего месяца.

«В начале 2024 года в полном объеме заработали меры Центрального банка по «охлаждению» рынка ипотеки. В этих условиях, несмотря на оживление спроса на рынке недвижимости с февраля, относительно прошлого года выдачи сокращаются. По нашей оценке, в первом квартале продажи ипотеки в России снизились более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом ВТБ сейчас — драйвер рынка: в январе-марте наши клиенты увеличили спрос на жилищные кредиты почти на 15% к первому кварталу прошлого года, в результате около трети от общего объема сделок в стране пришлась на наш банк. Такая динамика в том числе связана с нашей моделью работы по госпрограммам. В то же время ситуация на рынке остается неопределенной, поэтому мы следим за финансовой конъюнктурой и не исключаем возможных решений при ее изменении», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» Сергей Бабин.

Всего по итогам первого квартала в банк обратились 50,7 тысячи россиян, которые получили на улучшение жилищных условий более 251 млрд рублей. Средний «чек» одного кредита составил около 4,9 млн рублей, что примерно на 4% ниже, чем год назад.

Драйверами спроса стали программы с господдержкой, по которым в первом квартале прошло почти 7 из 10 сделок. Среди них наибольшим интересом по-прежнему пользовалась льготная ипотека для семей с детьми, второй по популярности стала ипотека с господдержкой «для всех».

По прогнозам экспертов, в целом по итогам 2024 года выдачи ипотеки в России могут составить 4,6-5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023 году. Итоговые результаты продаж будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, дальнейшего ужесточения риск-политики регулятора, а также сроков и темпов снижения ключевой ставки. Смягчения политики ЦБ РФ эксперты банка ожидают не ранее второго полугодия, после этого возможно будет прогнозировать снижение ставок по кредитам. Пока же банки будут развивать программы, позволяющие снизить долговую нагрузку заемщиков, в том числе совместно с ключевыми игроками рынка недвижимости.