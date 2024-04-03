Жители Новосибирска могут увидеть «дьявольскую» комету

Огромная комета 12РПонса — Брукса показалась жителям Новосибирска.

21 апреля комета приблизится на минимальное расстояние и будет максимально яркой — но посмотреть ее можно уже сейчас, потребуется бинокль. В Большом новосибирском планетарии отметили, что лучшее время для наблюдений — с 20:00 до полуночи и подальше от света города.

Комета 12Р/Понса — Брукса — короткопериодическая из семейства Галлея.

В РБК Life ранее уточняли, что комета 12P/Понса — Брукса — это ледяное тело диаметром 20 км. При нагреве внутри него растет давление, из-за чего из кометы выбрасываются пыль, газ и лед.

«В 2023 году это привело к тому, что 12P/Понса — Брукса была полностью окутана дымкой, напоминающей копыта или рога. После этого некоторые начали называть ее «дьявольской кометой» и сравнивать с космическим кораблем», — рассказали в издании.

Ранее мы рассказывали, что в новосибирском музее Кондратюка появятся залы хлеба, луны и космоса.