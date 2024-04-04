70% новосибирских работодателей уверены, что автоматизация рабочих процессов поможет справиться с кадровым дефицитом

Опрос проводился с по 18 марта по 1 апреля среди 1980 представителей бизнеса, в том числе и в Новосибирской области.

Согласно результатам исследования Зарплаты.ру, 38% опрошенных в ближайшие пару лет планируют автоматизировать процессы в своей компании, 16% запланировали автоматизацию, но не в краткосрочной перспективе, а уже автоматизируют процессы в течение последних трех лет и планируют продолжить 36%. Автоматизировали ряд процессов, но пока не планируют продолжать 5% бизнесменов, а не планируют автоматизацию – 5%.

Среди процессов, которые планируют автоматизировать, респонденты называют (множественный выбор вариантов ответа):

бухгалтерия – 54%,

документооборот – 49%,

продажи – 43%,

оценка эффективности – 42%,

планирование – 41%,

логистика – 39%,

коммуникация с клиентами – 37%,

производственные процессы – 33%,

прогнозирование спроса – 32%,

складские процессы – 31%,

процессы по подбору персонала – 26%.

29% опрошенных готовы инвестировать в автоматизацию процессов менее миллиона рублей, а 43% – от 1 до 5 миллионов рублей. От 5 до 10 миллионов рублей готовы вложить 18% бизнесменов, от 10 до 15 миллионов рублей – 4%, от 15 до 20 миллионов рублей – 2%, а более 25 миллионов рублей – 4%.

Как показал опрос, 70% респондентов согласны, что в ближайшие несколько лет автоматизация процессов станет одним из основных инструментов в борьбе с кадровым дефицитом.