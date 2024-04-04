Бузова не хочет обсуждать покусавшего в Новосибирске официантку Кологривого

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова не стала комментировать дебош актера Никиты Кологривого.

В разговоре с корреспондентом портала «Страсти» артистка назвала поступок Кологривого неприемлемым и отказалась обсуждать это.

Напомним, актер родом из Новосибирска и приезжал в родной город в марте. Там он пошел в бар и начал приставать к официантке, которая отвергла его ухаживания и поплатилась — Кологривый укусил ее за ногу, после чего буквально начал разносить заведение.

Дебошир был арестован на семь суток, а после выхода на волю не стал давать комментариев журналистам.