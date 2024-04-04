Эпидемиолог из Новосибирска оценил риск появления в России новой смертельной болезни из Японии

Эпидемиолог из Новосибирска Яков Новосёлов заявил, что вирус из Японии может появиться в России.

Новая инфекция, известная как синдром стрептококкового токсического шока (СТШ), быстро распространяется в Японии. За первые два месяца 2024 года было зарегистрировано 378 случаев заражения. Кандидат медицинских наук Яков Новосёлов прокомментировал корреспонденту Сиб.фм, может ли эта инфекция добраться до России.

По словам эпидемиолога, любой вирус, который стремительно распространяется в одной стране, сможет перебраться и за её пределы.

«При современном развитии инфраструктуры и коммуникаций, любой вирус неизбежно, довольно в короткие сроки, будет распространен по всему миру. По поводу опасности — каждый год к нам приходят новые вирусы, это происходит столетиями. Например, грипп каждый год новый. У нас пока нет информации о особенностях японского вируса. Надеюсь, что он будет по тяжести сравним с гриппом», — поделился Новосёлов.

Спикер добавил, что раз в 100 лет появляется «особенный» вирус, который может унести большое количество жизней. Например, испанский грипп или недавний Covid-19.

«Надеюсь, что на этот век мы исчерпали «выдающиеся» вирусы», — говорит эпидемиолог.

В зоне риска заражения от японского вируса (СТШ) не только пенсионеры, но и люди трудоспособного возраста. Из 65 пациентов в возрасте до 50 лет, у которых был диагностирован STSS, умер 21 человек, что составляет почти треть от общего числа, пишет The Guardian.

Большинство случаев вызвано бактерией Streptococcus pyogenes (стрептококком А), многие люди являются его бессимптомными носителями. Однако в некоторых случаях появляются симптомы, напоминающие простуду, а также могут возникать осложнения, такие как тяжелый тонзиллит, пневмония и менингит, что может привести к органальной недостаточности и некрозу. Смертность в таких случаях очень высока — 30%.

Японские ученые спорят о причинах увеличения агрессивности бактерии. Некоторые эксперты считают, что резкий рост заболеваемости в прошлом году был связан с снятием ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Люди стали менее бдительными и перестали соблюдать меры предосторожности. Это произошло в стране, где строгое соблюдение мер безопасности, таких как ношение масок, дезинфекция рук и социальное дистанцирование, помогли снизить уровень смертности от COVID-19 в несколько раз по сравнению с Европой.

Второй возможной причиной является изменение иммунитета у тех, кто переболел коронавирусом.

Минздрав Японии рекомендует людям вернуться к соблюдению основных мер безопасности против инфекций, которые стали привычными во время пандемии коронавируса.Однако ситуацию усложняет то, что СТШ плохо поддается лечению из-за распространения антибиотикорезистентности.

Профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова отметила, что одной из причин роста опасного заболевания профессор Баранова назвала устойчивость штаммов к антибиотикам, которая начала активно увеличиваться с 2022 года.