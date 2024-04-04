Губернатора Новосибирской области попросили внести запрет на аборты

Активисты обратились к губернатору Новосибирской области с предложением запретить аборты.

Члены Новосибирского координационного совета обратились к губернатору региона Андрею Травникову с предложением запретить аборты. Таким образом, демографическая ситуация в области улучшится.

Общественник Иван Квасницкий ознакомился с текстом обращения и сообщил, что члены совета хотят донести до общества, что аборт – это неприемлемо.

«Аборт – это не удаление аппендицита, не рядовая операция, как нам пытаются ее преподнести. Это экзистенциальный вопрос, ведь речь идет о душе человека», – рассказал Квасницкий «Атас.инфо».

Также активисты предлагают предоставить ребенку защиту от самого зачатия до рождения. По их мнению, у негосударственных клиник нужно отозвать лицензии на аборты, а также внести запрет на склонение к прерыванию беременности.

Напомним, что эпидемиолог из Новосибирска оценил риск появления в России новой смертельной болезни из Японии.









