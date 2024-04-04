Кировский район лидирует в голосовании за выбор объектов благоустройства

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства стартовало 15 марта и продлится по 30 апреля. По последним данным, свое мнение высказали 71,8 тысячи жителей Новосибирска, лидирует набережная на ул. Саввы Кожевникова.

Голосование на портале 54.gorodsreda.ru стартовало 15 марта. В нем участвуют жители с 14 лет, авторизованные на сайте «Госуслуги». В Новосибирске выбирают из восьми общественных территорий –по одному объекту из каждого района и округа:

– сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе;

– набережная на ул. Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик в Кировском районе;

– сквер имени Калинина в Дзержинском районе;

– набережная вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе;

– парк имени Кирова в Ленинском районе;

– Ельцовский парк в Центральном округе;

– территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе;

– парк «Сосновый бор» в Калининском районе.

Наибольшую активность проявляют жители Советского и Кировского районов. На сегодня лидер в рейтинге голосования – набережная на ул. Саввы Кожевникова. Предпочтение проекту отдали 16,7 тысячи горожан.

Набережная вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской с первых дней голосования была самым популярным местом, но сейчас сместилась на вторую позицию – за объект проголосовали 15,1 тысячи жителей.

На третьем месте в голосовании – парк имени Кирова, за его благоустройство высказались почти 12,5 тысячи человек.

Активно голосуют за благоустройство парка «Сосновый бор» – 8,5 тысячи человек.

С небольшим отрывом голоса жителей распределяются среди трёх объектов:

– сквер имени Калинина – более 6 тысяч;

– Ельцовский парк – более 5 тысяч;

– Безымянное озеро – 4,8 тысячи.

Самый меньший результат в рейтинговом голосовании у проекта Октябрьского района – за сквер «Зыряновский» отдано 2,8 тысячи голосов.

Впереди ещё более 20 дней, чтобы выразить своё мнение. Победителем может стать каждый из объектов, всё зависит от активной гражданской позиции горожан.

Проголосовать за территории можно по 30 апреля включительно на сайте https://54.gorodsreda.ru.