Крупная цифровая платформа запустила новый раздел для жителей Новосибирска

Популярный онлайн-сервис Авито запускает новый раздел в своем мобильном приложении под названием «Авито Молл», где будут представлены товары в новом или «как новом» состоянии от проверенных продавцов с высокой репутацией.

Покупатели смогут приобрести товары онлайн с возможностью доставки и возврата в течение 14 дней. Раздел будет доступен для всех пользователей мобильного приложения во всех регионах России и предлагать широкий ассортимент товаров различных категорий: одежда, обувь, товары для детей, электроника, запчасти, мебель и товары для дома.

Отбираться продавцы будут на основании репутации, высокого рейтинга и положительных отзывов от покупателей. Раздел уже показал свою эффективность, увеличивая объем продаж на 11% по сравнению с основной площадкой.

«Мы начали первые тесты этого сервиса год назад, тогда в закрытом режиме раздел стал на несколько недель доступен одному миллиону пользователей. В течение года мы совершенствовали механики и работали над ассортиментом Молла — к открытию в нем доступно почти 4 млн объявлений. Уже по итогам тестов мы увидели, что продажи стали больше на 11%, чем в основном пространстве сервиса. Для нас это пользовательский опыт нового уровня. Избранные продавцы платформы, возможность получить лучшие предложения по всей России, чистота и аккуратность контента в фотографиях и описаниях объявлений. А наличие товаров в новом и «как новом» состоянии от магазинов и частных продавцов позволит выбрать оптимальный вариант на свой бюджет», — отметила Ирина Грачева, директор по продуктам Авито Товаров.

При этом, как подчеркнул генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, Авито, в отличие от маркетплейсов, продолжает фокусироваться на работе в с2с сегменте. Большую часть выручки Авито, согласно отчетности компании, составляет плата за размещение объявлений.

В январе 2023-го эксперты Mediascope отмечали, что посещаемость сайта авито составила 60,2 млн человек по всей России старше 12 лет и по этому показателю компания обогнала Озон и Вайлдберриз.

По статистике SimilarWeb, сервис занимал 79-е место в рейтинге трафика среди российских сайтов за последние три месяца. В свою очередь сайт крупнейшего онлайн магазина Вайлдберриз был на 62-м.