«Меня мучает проклятая боль»: в Новосибирске ветеран Афганистана 6 лет живёт без документов и не может получить медпомощь

В Новосибирске офицер ВМФ в отставке Евгений Поляков уже шесть лет пытается восстановить свои документы: ветеран Афганистана заболел и оказался никому не нужен – мужчина даже не может получить медицинскую помощь при сложной форме некроза.

За плечами у Евгения Полякова служба в Кандагаре и Анголе. Офицер ВМФ посвятил себя миротворческой миссии, но в итоге, в 60-летнем возрасте остался совершенно один. На помощь к нему пришла старая знакомая – медсестра Наталья Хливецкая.

«Последнее место службы у Полякова было на Дальнем Востоке. Когда он уже получил увольнение, Евгения Алексеевича из Владивостока позвал друг работать в Толмачёво. Он сказал, что здесь ещё можно будет полетать на грузовом самолёте. Это было в конце 2000-х годов, — рассказывает Наталья Хливецкая.

– Поляков приехал, здесь он жил в гражданском браке. И вот, когда поехал устраиваться на работу, посидел с другом в кафе в Ленинском районе. У него украли барсетку: там были и деньги, и документы».

Евгений Поляков сразу же обратился в отдел полиции и написал заявление по поводу кражи. На руках у военного остался только партийный билет. Далее последовал долгий процесс установления личности.

«Сначала неправильно сделали запрос – на Евгения Александровича. Пришёл ответ из Владивостока, что такого человека нет. Потом он сфотографировал все свои ордена и отправился в отдел полиции по месту жительства на улице Никитина. Ходил, спрашивал и удивлялся: «почему все нерусские получают паспорта, а я нет?» Ему ответили: «вы не такой активный, как они!» – продолжает Наталья.

Евгений Поляков говорит, что проблема в том, что он был зарегистрирован в гарнизоне воинской части. Пока военный лётчик жил в Новосибирске расформировали не только часть, но и дивизию. Такого подразделения уже нет 10 лет.

«В итоге мой товарищ, который позвал меня поработать, умер. Потом, так получилось, что у меня похитили документы. Я сначала получил одну времянку, там перепутали отчество: написали Александрович, — сетует сам Евгений Поляков.

– Потом дали ещё одну времянку, потом ещё одну. В конце концов, отказались даже времянку давать. Вот так я уже живу шесть лет».

А чуть больше года назад у военного лётчика стали отказывать ноги. Сейчас бывший офицер ВМФ с трудом передвигается. Как только начались проблемы со здоровьем, от мужчины отказалась гражданская жена, с которой он прожил 12 лет.

Пройти медицинское обследование Евгений Поляков также не может: везде требуется паспорт. Так некогда бравый офицер остался практически на улице. Военного лётчика приютила медсестра Наталья Хливецкая – сейчас она пытается ему всячески помочь, и поселила мужчину у себя.

«Мою личность никак не могут установить, говорят, что запросы уже везде направили. Бог уже с этим паспортом! Дело в том, что я ходить никуда не могу и живу с этой проклятой болью! Каждый шаг – это боль, — продолжает Евгений Поляков. – Мне бы сейчас как-нибудь к врачу попасть, чтобы мне хотя бы выписали какое-нибудь лекарство! Со мной связывалась одна заведующая отделением, но спрашивала: не как моё здоровье, а какие у меня есть документы. Но так как, никаких – все плюнули и замолчали».

Этот звонок был после того, как Наталья Хливецкая обратилась с жалобой в министерство здравоохранения Новосибирской области. Добровольная помощница уже обивала пороги всех ведомств, чтобы ветерана Афганистана осмотрели медики, ведь даже без тщательного обследования понятно, что у мужчины некроз тазобедренного сустава.

«Мы писали уже и в приёмную губернатора, и в приёмную президента РФ. Но после этого позвонили из министерства труда и сказали: «приходите, как получите документы»,

- заключают Наталья и Евгений.

Сиб.фм также направил запросы в компетентные органы для того, чтобы помочь ветерану Афганистана получить документы и медицинскую помощь.

«В рамках своих полномочий министерство труда и социального развития Новосибирской области оказывает содействие Полякову Евгению в восстановлении утраченных документов, в том числе организует для него транспортное сопровождение, поскольку он имеет ограничения по здоровью», — прокомментировали ситуацию в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

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