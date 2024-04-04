На конкурсе на пост мэра в Новосибирске у кандидатов забрали телефоны

В данный момент в списке кандидатов 17 человек.

4 апреля в Новосибирске проходит конкурс на пост мэра города. Поступила 21 заявка, но к назначенной дате четыре кандидата передумали участвовать в выборах.

Юрий Петухов, первый заместитель губернатора Новосибирской области, рассказал, что вопросы, на которые отвечают в тесте кандидаты сложные.

Всего их 30. Есть вопросы, где нужно выбрать один из вариантов ответа — таких 10. 15 вопросов открытого типа — необходимо сформулировать свой ответ.

«...и 5 кейсов – действия кандидата в мэры в конкретной ситуации. Все это разработано на основе документов, которые касаются полномочий органов местного самоуправления. 90 минут они пишут тест. Далее независимые эксперты, которые так же решением комиссии сегодня определены, будут проверять ответы 60 минут», – сказал Петухов.

Также перед тестом кандидатам сообщили, что им нельзя покидать большой зал мэрии в течение 90 минут, пока идет тестирование. Нарушив это правило, претендента автоматически отстраняют от участия в конкурсе.

Им запрещено использовать любые средства связи и письменные источники информации. Каждому выдали памятку, как проходить тест.

Дмитрий Асанцев, председатель совета депутатов города Новосибирска, сообщил, что обстановка в зале спокойная. Об этом информирует «BFM-Новосибирск».

Напомним, что опубликованы фото 17 кандидатов на пост мэра Новосибирска 4 апреля.