Новосибирске депутат Александр Аксёненко подвёл итоги выступления Мишустина

4 апреля состоялось выступление Михаила Мишустина перед депутатами Государственной Думы. Премьер-министр в очередной раз поразил присутствующих своей погруженностью в материал.

«Цифр было озвучено много, цифры внушительные, но не следует забывать, что за этими цифрами стоят реальные люди, и основной мерой успеха отчетов Правительства являются обращения граждан к депутатам. Поэтому оценку докладу Правительства можно дать через призму обращений граждан в мою приемную», – пишет Александр Аксёненко в своём telegram-канале.

Депутат выделил самые важные моменты выступления Михаила Мишустина:

- В 2023 году около 200 тысяч человек покинули аварийное жилье. Однако многие до сих пор проживают в опасных условиях, и предстоит еще признать немало домов аварийными.

- В рамках пятилетней программы обновления жилищно-коммунального хозяйства было отремонтировано 800 объектов и 900 км инженерных сетей. Финансирование происходит на рекордном уровне, однако качество выполнения работ иногда оставляет желать лучшего.

- В 2023 году было введено более 110 млн. квадратных метров жилья, что стало рекордом для страны. Однако проблема обеспечения жильем детей-сирот до сих пор остается актуальной.

- Благодаря семейной ипотеке и льготным программам с государственной поддержкой около 1 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия в 2023 году. Важно отметить, что под руководством Михаила Мишустина была введена льготная ипотека на новое и строящееся жилье, а также IT-ипотека для поддержки молодых специалистов.