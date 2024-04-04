Океанолог Мухаметов объяснил, как вести себя при встрече с акулой на море

Эксперт рекомендует постоянно следить за обстановкой в воде и при виде плавника сразу плыть к берегу.

Старший преподаватель кафедры океанологии МГУ имени М. В.Ломоносова Сергей Мухаметов рассказал в беседе с Pravda. Ru, как уберечь себя от встречи с хищной акулой во время отдыха на море. Так, по его словам, если вы только увидели плавник акулы, нужно сразу выходить из воды.

«Смотреть по сторонам постоянно. Если увидели плавник, то эвакуироваться. Когда акула ищет жертву, она находится у поверхности воды, и плавник хорошо заметен. Если акула уже начала кусать, спастись сложно, если это крупная акула. Если ее сильно ударить в нос или глаз, то отстанет», — дал совет эксперт.

Кроме того, Мухаметов отметил, что акул привлекают резкие движения и запах крови. Самой кардинальной мерой безопасности против опасных морских рыб океанолог считает — не заходить в воду.

Напомним, в Индии заплывшая в реку акула откусила мужчине ногу.