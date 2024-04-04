План по обеспечению детей-сирот жильём в Новосибирске выполнен на 83%

В 2024 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 192 квартиры и оплачено 107 жилищных сертификатов.

По информации департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, в этом году для приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено более 1,5 млрд рублей.

В Новосибирске существует два механизма обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

– приобретение готового жилья;

– выдача жилищного сертификата.

На сегодняшний день приобретено 192 квартиры на общую сумму более 700 млн рублей, из них 146 квартир расположены в черте Новосибирска, 46 квартир – на территории Новосибирского района.

Также вручено 140 жилищных сертификатов, из них оплачено 107 на сумму более 500 млн рублей.

Всего в Новосибирске в получении жилья нуждаются 1818 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Практика закупочных процедур в 2024 году показала большое количество коммерческих предложений на рынке недвижимости. Департамент в состоянии увеличить количество приобретаемого жилья и выдачи жилищных сертификатов. По итогам работы в первом квартале 2024 года подготовлен проект обращения исполняющего обязанности мэра города Новосибирска Олега Клемешова к губернатору Новосибирской области с предложением рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования на данные цели», – сообщил на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии, начальник управления по демографической политике Александр Лаухин.