План по обеспечению детей-сирот жильём в Новосибирске выполнен на 83%

В 2024 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 192 квартиры и оплачено 107 жилищных сертификатов.
По информации департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, в этом году для приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено более 1,5 млрд рублей.
В Новосибирске существует два механизма обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
– приобретение готового жилья;
– выдача жилищного сертификата.
На сегодняшний день приобретено 192 квартиры на общую сумму более 700 млн рублей, из них 146 квартир расположены в черте Новосибирска, 46 квартир – на территории Новосибирского района.
Также вручено 140 жилищных сертификатов, из них оплачено 107 на сумму более 500 млн рублей.
Всего в Новосибирске в получении жилья нуждаются 1818 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«Практика закупочных процедур в 2024 году показала большое количество коммерческих предложений на рынке недвижимости. Департамент в состоянии увеличить количество приобретаемого жилья и выдачи жилищных сертификатов. По итогам работы в первом квартале 2024 года подготовлен проект обращения исполняющего обязанности мэра города Новосибирска Олега Клемешова к губернатору Новосибирской области с предложением рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования на данные цели», – сообщил на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии, начальник управления по демографической политике Александр Лаухин.