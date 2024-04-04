Победителями конкурса на пост мэра Новосибирска признали Кудрявцева и Украинцева

Максим Кудрявцев и Игорь Украинцев признаны победителями конкурса на пост мэра Новосибирска.

4 апреля в Новосибирске завершился конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города. После удачного прохождения двух этапов были озвучены результаты конкурса.

Известно, что первый этап проходили 17 кандидатов, однако прошли его только два человека — депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев и заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.

Во второй части отбора конкурсная комиссия провела индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов.

“По итогам второй части конкурса с защитой программ и ответов на вопросы победили два кандидата. Игорь Украинцев со средним баллом 2,89 и Максим Кудрявцев с результатом 4,48”, – прокомментировал первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Он также добавил, что на основе полученных результатов Украинцев и Кудрявцев признаны победителями и представлены как кандидаты на пост мэра Новосибирска.

Напомним, что депутат Госдумы Игнатoв оценил шанс Кудрявцева стать мэром Новосибирска.