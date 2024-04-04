Под Новосибирском проведут Суперфинал Чемпионата по мини-футболу

В Бердске Новосибирской области 6-7 апреля в ЦСК «Вега» пройдет Суперфинал Чемпионата Новосибирской области по мини-футболу.
В турнире примут участие сборные команды из различных районов и городов области: Сборная Бердска (Бердск), ФК "Мошково" (Мошковский район), "Заря" (Искитим), "Энергия" (Черепаново), "Магистраль" (Новосибирск) и СВА (Новосибирск).
Программа турнира включает в себя матчи в групповом этапе 6 апреля, с полуфиналами, матчем за 3-е место и финалом 7 апреля. Расписание игрового дня выглядит следующим образом:
Группа "А":
11:00 Сборная Бердска — "Энергия"
13:00 СВА — Сборная Бердска
15:00 "Энергия" — СВА
Группа "Б":
12:00 ФК "Мошково" — "Заря"
14:00 "Магистраль" — ФК "Мошково"
16:00 "Заря" — "Магистраль"
Торжественное открытие Суперфинала запланировано на 7 апреля в 12:00. Болельщиков ждут интересные конкурсы с призами, а также выступление солистки группы «Игра слов» — Анастасии Клименко.
Ранее Сиб.фм сообщал, что футбольный клуб «Новосибирск» обыграл команду из Челябинска.