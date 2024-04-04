Пользователи крупной интернет-платформы теперь будут видеть числовое значение своей репутации

Авито обновил репутационную систему «Качество сервиса», которая была запущена в тестовом режиме в конце прошлого года. Теперь пользователи могут видеть не только цветовую категорию, в которую их отнесла система, но и числовое значение своей репутации – от 0 до 100. После сбора обратной связи от тестовой группы параметры и формула оценки были улучшены. Следующим этапом будет полное внедрение репутационной системы для всех продавцов.

Целью репутационной системы является стимулирование пользователей улучшать качество сервиса и предоставлять максимально достоверную информацию о своих объявлениях. Система начала работать в тестовом режиме в сентябре 2023 года. С момента запуска, специалисты получили обратную связь от тестировщиков и улучшали механику. Это помогло сделать систему более прозрачной.

Основным изменением стало введение числового значения оценки качества сервиса вместо цветовых категорий. Пользователи с высоким уровнем качества сервиса могут получить дополнительные преимущества, такие как цифровые бейджи «Надежный продавец» в разделе «Товары» или «Проверенный партнер» в разделе «Авто», их объявления будут показываться чаще и выше в результатах поиска. Исследования показывают, что пользователи с бейджем «Надежный продавец» в разделе «Товары» получают на 10% больше контактов на один просмотр объявления и на 7% больше контактов на одно объявление, чем другие продавцы.

В настройках профиля пользователи могут увидеть свою оценку по каждому параметру и получить рекомендации по улучшению уровня сервиса. Оценка доступна только самому продавцу и не видна другим пользователям платформы. В настоящее время система "Качество сервиса" активирована для 25% продавцов на авито, а до конца года планируется расширить ее на всех пользователей.

«Система «Качество сервиса» — это инструмент, который помогает продавцам улучшить взаимодействие с покупателями и повысить продажи. Наша цель заключается в том, чтобы покупатели могли быстро находить надежных продавцов, а продавцы могли корректировать свое поведение на платформе, повышая уровень сервиса и прозрачность сделок на платформе», – отметила директор по продукту департамента доверия и безопасности Наталья.

Согласно данным, общий уровень сервиса продавцов, в профилях которых была включена репутационная система, заметно вырос за время тестового запуска. Так количество пользователей с «зеленой» репутацией увеличилось на 16%, а с «красной» наоборот снизилось на 18%.