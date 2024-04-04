Претендент на пост мэра Новосибирска нашла более значимый день, чем конкурс

4 апреля в Новосибирске прошел конкурс на пост мэра города.

По итогам тестирования на следующий этап прошли Максим Кудрявцев и Игорь Украинцев.

Среди претендентов на пост градоначальника была временно неработающая Олеся Яхонтова.

По словам женщины, времени для тестирования ей нужно было больше, но сами вопросы были достойные.

Также Яхонтова отметила, что не испытывала никаких затруднений и чувствовала себя нормально на фоне кандидатов-мужчин.

При этом для женщины день конкурса на пост мэра города не самый важный в жизни.

«Это, конечно, для каждого кандидата один из знаковых дней, но для меня рождение ребенка – более важный, знаковый день. Опять же, что для мужчины, что для женщины, рождение новой жизни важнее каких-то конкурсов», – сказала она Сибкрай.ru.

Напомним, что депутат Госдумы Игнатoв оценил шанс Кудрявцева стать мэром Новосибирска.