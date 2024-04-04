Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль ситуацию с паводками

Активное таяние снега привело к подтоплению территорий Новосибирской области — региональная прокуратура контролирует ситуацию.

4 апреля в Кочковском районе зафиксировано несколько переливов талых вод на трассе регионального значения К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар».

Прокурор Кочковского района Руслан Нуреев прибыл на место и с директором филиала АО «Новосибирскавтодор» Ордынское ДРСУ оценил масштабы потопа и его последствия, работу инспекторов ГИБДД и дорожных служб по обеспечению безопасности автомобильного движения.

На участке ограничили автобусное сообщение, организовали реверсивное движение для всех видов транспорта, дежурство сотрудников Госавтоинспекции и дорожников.

Прокуратура контролирует принятие ответственными противопаводковых мер.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области в поселке Садовый дороги затопило водой из центральной ливневки.