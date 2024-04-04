Родительские субботы в 2024 году: расписание и традиции поминальных дней

В православном календаре девять особых дней поминовения усопших. Ближайшая приходится на 13 апреля и называется Великопостной.
По заверениям российских священнослужителей, дни поминовения усопших существуют в богослужебной практике только в Русской Православной Церкви.
Некоторые поминальные или, как в народе принято называть, родительские субботы выпадают на период Великого поста, потому и называются Великопостными.
От других дней поминовения (летних и осенних) такие субботы отличаются пищевыми ограничениями, но каждая из семи родительских суббот церковного календаря связана с важными христианскими праздниками и событиями.
Так, ближайшая из них 13 апреля 2024 года (выпадает на четвёртую седмицу Великого поста) и является предпразднеством Благовещения Пресвятой Богородицы. Конечно, она имеет и свои традиции, основные из которых:
- посещение храма (молитва, заупокойная свечка и записка),
- уборка могил своих родных (не забываем о заброшенных захоронениях),
- поминальная трапеза в кругу семьи (кутья из риса и сухофруктов, но никаких блюд из мяса, рыбы или молока),
- благотворительность (милостыня, поминальные продукты для нуждающихся).
Всего в 2024 году таких дней поминовения девять:
· 9 марта (Мясопустная родительская суббота),
· 30 марта, 6, 13 апреля (2-я, 3-я и 4-я Седмицы Великого поста),
· 9 мая (День поминовения усопших воинов),
· 14 мая (Радоница),
· 22 июня (Троицкая родительская суббота),
· 11 сентября (День поминовения православных воинов),
· 2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).