Актёру Никите Кологривому запретили пользоваться услугами проституток после скандала в Новосибирске

Актёру из Новосибирска Никите Кологривому запретили пользоваться услугами эскортниц.

Популярный сайт с услугами проституток запретил Никите Кологривому пользоваться их услугами после дебоша в новосибирской кальянной. Соответствующее сообщение поступило в редакцию Сиб.фм от интернет-ресурса интимных услуг.

«Никите Кологривому запрещено пользоваться (название сайта убрано, прим.ред.) из-за своего неадекватного поведения. Напомним, ранее актёр укусил девушку-официантку. Эскортницам мы настоятельно рекомендуем отказаться от встреч с этим персонажем. Администрация напоминает, что кусать девушек можно исключительно с их согласия», — говорится в сообщении.

Как ранее писал Сиб.фм, в ночь с 18 на 19 марта в СМИ появилась информация о том, что Никита Кологривый был замечен в кальянной Новосибирска, где спровоцировал драку и покусал официантку, к которой приставал.

Инцидентом занялась полиция, однако к этому времени Никита уже планировал покинуть родные края, но 21 марта правоохранительные органы успели его задержать.

Над актером начался суд — его осудили за мелкое хулиганство и назначили 7 суток административного ареста.

27 марта актёр вышел на свободу и уехал в Москву.