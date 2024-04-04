Стали известны подробности ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Стали известны подробности ДТП на Бердском шоссе, где столкнулись белый седан и УАЗ «Патриот».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирска, 4 апреля на Бердском шоссе произошла авария.

Утром, в 7:15, водитель УАЗ «Патриот» двигался в сторону Лесосечной по шоссе. При попытке развернуться он столкнулся со встречным Ravon Gentra.

В результате ДТП 37-летнего водителя белого седана госпитализировали. Сообщается, что он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что в Новосибирске водитель устроил ДТП и скрылся, оставив своих пострадавших пассажиров.