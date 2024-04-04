Стали известны подробности первых непрямых выборов главы Новосибирска

4 апреля в Новосибирске состоялся конкурс на позицию мэра.

21 человек заявился на участие, из которых 4 отказались, и 17 были допущены к тестированию. Кандидатам давали вопросы по законодательству, в том числе по Конституции и уставам региона и города. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Тест длился полтора часа. Он включал 30 вопросов различных форматов. Члены конкурсной комиссии отметили сложность вопросов, особенно в части касающейся полномочий мэра.

После тестирования двое кандидатов, Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев, победили с высокими баллами. Они будут представлены городскому совету для окончательного выбора на должность мэра.

«На сессии 16 апреля кандидаты будут выступать со своими программами. По регламенту презентация программы и ее защита. 30 минут на то, что ответить на вопросы, развернуть какие-то тезисы. Если сессия сочтет необходимым дополнительное время, через голосование сможем предоставить его. Затем будет тайное голосование. В бюллетене будет два кандидата: Кудрявцев и Украинцев. Сессия будет открыта, она будет транслироваться в онлайне», — рассказал председатель новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Максим Кудрявцев стал лидером по баллам на конкурсе на пост мэра Новосибирска.