Стало известно, как новосибирцы будут отдыхать на майские праздники

Известны даты майских праздников в России в этом году.

Правительство Российской Федерации утвердило даты майских праздников в 2024 году.

Так, в честь Международного Дня Труда праздничные дни пройдут 28, 29, 30 апреля и 1 мая, соответственно, с воскресенья по среду.

Спустя одну рабочую неделю вновь наступят выходные дни, но уже в честь Дня победы — они выпадут на 9, 10, 11 и 12 мая.

Перед майскими праздниками пройдет шестидневная рабочая неделя — 27 апреля, в субботу, будет считаться за полноценный рабочий день.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в магазинах Новосибирска уже начали продавать пасхальные наборы за месяц до православного праздника.