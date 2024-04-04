Церковный календарь на апрель-2024: когда будем встречать Благовещение и Вербное воскресенье

Второй месяц текущего года верующие называют периодом говения и подготовки к Светлой Пасхе.

Согласно православному календарю, в апреле 2024 года Русская церковь отмечает пять памятных дней и торжеств:

· 6 апреля — Суббота 3-й седмицы Великого поста (день поминовения усопших).

· 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы (напоминает верующим получении Девой Марией благой вести о рождении Иисуса Христа).

· 8 апреля — Собор Архангела Гавриила (освящение в XVII веке в Константинополе храма, построенного в честь этого архангела Божия).

· 13 апреля — Суббота 4-й седмицы Великого поста (великопостный родительский день).

· 28 апреля — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).

К большим торжествам относятся два события: Благовещение (07.04.2024 года) и Вербное Воскресенье (28.04.2024 года). Первый из них не выходит из даты из года в год, а второй – перемещается по календарю и зависит от дня празднования Пасхи.

Оба православных торжества выпадают на период Великого поста, потому на них распространяются пищевые ограничения, но допускаются небольшие послабления.

По мнению священнослужителей российских храмов, в эти два воскресенья 7-го и 28-го апреля 2024 года к столу можно подать рыбу и блюда из неё, а также вино (не более одного бокала).

В народе заметили, если к Благовещению снег сошёл полностью, то холода уже нем будет. Но если снег к этому воскресенью ещё кое-где лежит, то стоит ожидать заморозки. Также по характеру погоды в этот день судили какой будет метеоситуация на Пасху (в 2024 году празднуется 5 мая).