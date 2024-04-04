Украинцев и Кудрявцев прошли в следующий этап конкурса на пост мэра Новосибирска

В Новосибирске проверили тесты, которые писали кандидаты на пост мэра города.

Для того чтобы пройти в следующий этап, претендентам надо было набрать не менее 16 баллов. Из 17 кандидатов нужное количество баллов набрали 2 человека — Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Напомним, что Игорь Украинцев — депутат Совета депутатов города Новосибирска и индивидуальный предприниматель.

Максим Кудрявцев является заместителем губернатора Новосибирской области.

Ранее были опубликованы фото 17 кандидатов на пост мэра.