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общество

Украинцев и Кудрявцев прошли в следующий этап конкурса на пост мэра Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске проверили тесты, которые писали кандидаты на пост мэра города.

Для того чтобы пройти в следующий этап, претендентам надо было набрать не менее 16 баллов. Из 17 кандидатов нужное количество баллов набрали 2 человека — Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Напомним, что Игорь Украинцев — депутат Совета депутатов города Новосибирска и индивидуальный предприниматель.

Максим Кудрявцев является заместителем губернатора Новосибирской области.

Ранее были опубликованы фото 17 кандидатов на пост мэра.

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Нина Раневская
Журналист

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