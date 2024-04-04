Ураза-байрам в 2024 году: дата, суть и традиции праздника

Обязательный месячный мусульманский пост Рамадан завершается традиционным «Праздником разговения», когда снимаются все ограничения, а верующие благодарят Всевышнего за его щедрость.

Подобно Великому посту в православии в мусульманской культуре существует такой же период ограничений и очищения души. Называется он священный месяц Рамадан. Он захватывает месячный лунный цикл — в 2024 году это дни с 10 марта по 10 апреля.

Также подобно тому, как Пасха завершает Великий пост, так и Рамадан заканчивается особым днём — Ураза-байрам. Он наступает в первый день весеннего новолуния, а точнее в ночь с 9 на 10 апреля 2024 года (дата перемещается в зависимости от лунного календаря).

У разных мусульманских народностей это торжество благодарения Всевышнего длится от одного до трёх дней. Дословный перевод названия этого дня — праздник прекращения поста: «руза» — пост, «байрам» — праздник.

Основной традицией Ураза-байрам считается благотворительность. Как правило, милостыню передаёт глава семейства (за себя, жену и за своих детей) бедным напрямую или через исламские благотворительные организации.

Также подобно пасхальному приветствию у православных, мусульмане поздравляют друг друга в праздничные дни особыми словами «Ид мубарак!» (желаю благословенного праздника).

Другой обязательной традицией Ураза-Байрам считается накрытие щедрого стола (подобие Пасхального разговения в православии). Чаще всего дети разносят праздничные блюда родственникам — так происходит взаимный обмен угощениями (баранина, плов, восточные сладости).

Порядок празднования Ураза-Байрам также схож с Пасхальным Воскресеньем: утренняя молитва, посещение кладбища, семейный обед. Запреты этого дня также традиционны и понятны любому человеку, независимо от вероисповедания: нельзя тяжело трудиться (строить, убирать), ссориться и злословить, допускать «дурные» мысли.