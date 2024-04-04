Утонувшая дорога, 100 мигрантов в психбольнице, массовое отравление школьников: главные новости Новосибирска на 4 апреля

Сиб.фм собрал в один топ самые интересные и важные новости Новосибирской области на 4 апреля.

Сегодня стало известно, как 3 апреля толпа иностранных граждан нарушила порядок в психиатрической больнице в Новосибирске — почти сотня граждан решили за один день пройти медкомиссию и образовали огромные очереди к психиатру.

Для урегулирования ситуации были направлены сразу два экипажа ГБР — они получили в регистратуре список лиц, которые предварительно были записаны на прием, а тех, кто ломился вне очереди, гвардейцы выпроводили на улицу.

Водитель автомобиля Honda Torneo на улице Дуси Ковальчук и удрал с места происшествия, бросив машину и находившихся в ней пассажиров, которые пострадали. Людей госпитализировали, правонарушителя ищут.

В Искитимском районе в деревне Ургун отравилось 14 учеников школы — у них диагностировали острую кишечную инфекцию. Образовательное учреждение перевели с 4 апреля на дистант, причину массового отравления устанавливает Роспотребнадзор.

Силовики задержали бывшего президента общественной организации «Землячество народов Грузии», предпринимателя Мераби Тостиашвили. По предварительной информации, его обвиняют в даче взятки.

Из-за весеннего паводка в Новосибирской области временно запретили движение транспорта через поселок Базово в Чулымском районе. Затопила дороги река Карасук.