В деревне Новосибирской области произошло массовое отравление школьников

В Искитимском районе Новосибирской области произошло массовое отравление учеников школы.

В Искитимском районе в деревне Ургун отравилось 14 учеников школы. Образовательное учреждение перевели на дистанционное обучение с 4 апреля.

У 14 школьников обнаружили острую кишечную инфекцию. В данный момент причину отравления устанавливает Роспотребнадзор.

При проведении эпидемиологического расследования обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

Напомним, что жители Новосибирска недовольны фармацевтом с платком на голове.