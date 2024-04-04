сегодня
04 апреля, 18:07
пробки
6/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 92.38 | eur 99.42
сегодня
04 апреля, 18:07
пробки
6/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 92.38 | eur 99.42
сегодня 17:03
проиcшествия

В деревне Новосибирской области произошло массовое отравление школьников

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Искитимском районе Новосибирской области произошло массовое отравление учеников школы.

В Искитимском районе в деревне Ургун отравилось 14 учеников школы. Образовательное учреждение перевели на дистанционное обучение с 4 апреля.

У 14 школьников обнаружили острую кишечную инфекцию. В данный момент причину отравления устанавливает Роспотребнадзор.

При проведении эпидемиологического расследования обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

Напомним, что жители Новосибирска недовольны фармацевтом с платком на голове.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в